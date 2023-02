Biscotti con allergeni non dichiarati in etichetta, il ministero li ritira dagli scaffali

19 febbraio 2023 a

a

a

Presenza di nocciole non dichiarate in etichetta. Il ministero della Salute ha segnalato i richiami da parte dei produttori dei biscotti venduti con i marchi Moser e Schuster. A scopo cautelativo, si raccomanda alle persone allergiche alla frutta secca a guscio di non consumare i biscotti con i marchi e i termini minimi di conservazione indicati. Il consumo dei prodotti richiamati, però, non comporta rischi per le persone che non sono allergiche alla frutta secca.

"Pericolosi". Scatta il ritiro dei biscotti al cioccolato

I prodotti interessati sono i biscotti al farro altoatesino (Dinkelspitzbuben aus Südtirol) Moser, venduti in sacchetti da 200 grammi, con il termine minimo di conservazione (Tmc) 01/03/2023, corrispondente al numero di lotto e i "Spitzbube Schuster", venduti in confezioni da 250 grammi (4 pezzi), con il Tmc 08/01/2023, già passato da oltre un mese.