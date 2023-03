Napoli-Eintracht, tensione alle stelle: i tifosi tedeschi senza biglietto invadono il centro

15 marzo 2023 a

Una partita al alta tensione quella di Champios League tra Napoli ed Eintracht Francoforte, dentro ma soprattutto fuori dallo stadio Maradona. I tifosi tedeschi sono arrivati in massa a Napoli nonostante il divieto di vendita dei biglietti disposto dalla Prefettura e si sono mossi in corteo prima sul lungomare cittadino e poi nelle strade del centro. Sono diverse centinaia tra i quali sono presenti anche alcuni ultras dell’Atalanta - gemellati con quelli dell’Eintracht - e hanno attraversato piazza Municipio e via Medina per raggiungere infine piazza del Gesù. Alcuni video mostrano gruppi procedere verso lo stadio. Massiccia la presenza delle forze dell’ordine che hanno scortato il corteo.

Al momento non si registrano incidenti ma nella notte si è verificato un raid contro un bar in piazza Bellini compiuto da una decina di persone vestite di nero che hanno lanciato bottiglie contro il locale. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli, allertati dai militari dell’esercito di vigilanza sulla piazza, nel gruppo c'erano diversi ultras dell’Eintracht Francoforte. Nessun ferito, il bar al momento del raid vandalico era chiuso. Proseguono le indagini dei militari dell’Arma per identificare gli autori.

La situazione in città è molto tesa. In un video che circola sui social si vede un gruppo di tifosi napoletani lanciare razzi e petardi contro i bus carichi di tifosi tedeschi che arrivavano in città, ieri sera. La trasferta a Napoli è stata ufficialmente vietata ai residenti a Francoforte ma in città sono ugualmente arrivati circa 400 ultras tedeschi mischiati agli ultras dell’Atalanta, tutti ovviamente privi di biglietto.