Plusvalenze, Consiglio di Stato respinge il ricorso. Figc consegna la carta Covisoc

Nuovo capitolo nell'intricata vicenda delle plusvalenze Juve e della penalizzazione di 15 punti in classifica inflitta ai bianconeri. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Figc contro la decisione del Tar del Lazio che obbliga la Federazione a consegnare la cosiddetta "carta Covisoc", chiesta nel processo plusvalenze contro la Juventus, a Fabio Paratici e Federico Cherubini, che avevano fatto ricorso al Tar. A quanto si apprende in ambienti Figc, la "carta Covisoc" è già stata consegnata ai legali di Paratici e Cherubini.

Svolta improvvisa sul processo contro la Juve: la carta segreta stravolge il caso

Il Consiglio di Stato non ha concesso la sospensiva della sentenza del Tar in quanto «riservata alle sole ipotesi di estrema gravità ed urgenza» e quindi «collegata ad un danno definibile come catastrofico per la parte deducente», si legge nella motivazione. Il documento consegnato dalla Figc potrebbe evidenziare, secondo la tesi della difesa, una violazione dei tempi procedurali dell’intero iter giudiziario sportivo del caso plusvalenze e portare, in vista della sentenza del Collegio di Garanzia presso il Coni, all’annullamento della sentenza della Corte d’Appello federale e quindi a una possibile cancellazione del -15 inflitto ai bianconeri. La Figc andrà comunque avanti nel suo iter. Il giudice amministrativo ha infatti fissato l’udienza collegiale per il prossimo il 23 marzo.