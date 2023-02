Inchiesta Prisma, scossone per gli atti dell'indagine sulla Juventus

24 febbraio 2023 a

Si allarga lo scandalo che sta travolgendo il mondo del calcio? La Procura di Torino ha disposto la trasmissione ai colleghi di Genova degli atti dell’indagine «Prisma» sulla Juventus e le plusvalenze nelle stagioni dal 2018 al 2021. Nelle prossime ore, le carte arriveranno nel capoluogo ligure. L’iniziativa è stata presa per ragioni di competenza territoriale e sarebbe legata ai rapporti fra la società bianconera e altre squadre, tra le quali figurerebbe anche una tra Genoa e Sampdoria. Genova sarebbe coinvolta insieme ad altre 5 città: Bologna, Udine, Modena, Cagliari e Bergamo. Genoa, Sampdoria, Atalanta e Sassuolo compaiono più volte nelle intercettazioni agli atti della procura di Torino, dove il 27 marzo è prevista l’udienza preliminare.

Nel frattempo questa mattina a Nyon è andato in scena il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. La Juventus, in attesa di capire che cosa succederà con i punti di penalizzazione, affronterà il Friburgo e la Roma la Real Sociedad. Le due squadre italiane giocheranno in casa la gara di andata in programma il 9 marzo, mentre in quella di ritorno del 16 marzo i bianconeri saranno in Germania e i giallorossi in Spagna.