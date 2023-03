Quando c'è stato l'ultimo terremoto in Umbria: nuova e forte scossa vicino a Perugia

09 marzo 2023 a

Una nuova scossa e forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata in Umbria, dopo quella avvenuta oggi pomeriggio in provincia di Perugia, con epicentro nel comune di Umbertide. Quattro palazzine sono state evacuate a scopo precauzionale: in tutto 30 persone. La scossa è stata avvertita anche nelle Marche e in Toscana. A Umbertide le scuole resteranno chiuse. Chiuse anche le sedi dell'Università di Perugia.