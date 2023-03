Messina Denaro, colpo di scena al processo su Falcone e Borsellino: cosa fa la nipote avvocato

08 marzo 2023 a

Matteo Messina Denaro aveva sorpreso tutti nominando la nipote Lorenza Guttadauro come suo avvocato. Ma ora arriva un altro colpo di scena sulla donna della famiglia dell’ultimo boss di Cosa Nostra. Domani è in programma un’udienza del processo sulle stragi che hanno portato alla morte dei giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, con gli avvocati convocati nell'aula della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta. Ma Guttadauro, ha riferito Repubblica, ha rinunciato alla difesa dello zio.

Il capomafia è stato già condannato in primo grado all’ergastolo per essere uno dei mandanti degli omicidi dei due giudici e ora sta andando in scena il processo d’appello. Che però non vedrà andare in scena la tanto attesa arringa di Guttadauro, che è anche figli di Rosalia, la sorella di Matteo Messina Denaro arrestata nei giorni scorsi ed accusata di associazione mafiosa dopo il ritrovamento dei numerosi pizzini scambiati con il fratello. Per ora Guttadauro ha rinunciato alla difesa nel processo di Caltanissetta, mentre continuerà ad assistere lo zio nel tribunale di Palermo.