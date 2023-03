Meteo marzo, svolta estiva. Giuliacci: picchi di 25 gradi. Ecco dove e quando

07 marzo 2023 a

Altro che assaggi di primavera, il meteo di marzo riserva sorprese dal sapore estivo. A fornire le previsioni delle prossime settimane è Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv, che per i prossimi giorni pronostica un clima in linea con il periodo e la tipica variabilità che contraddistingue questo mese. Ma c’è anche "una sorpresa che non ti aspetti", scrive sul suo sito meteogiuliacci.it. In cosa consiste questa sorpresa? "In settimana farà sempre più caldo, con punte che potrebbero salire fino a toccare picchi prossimi ai 25 gradi in diverse aree d'Italia" spiega il meteorologo.

Tutta colpa dell'anticiclone africano il cui ritorno sull'Italia è previsto per giovedì 9 marzo. L'alta pressione porterà via le seppur rare piogge e causerà un "ribaltone" meteo. Torneranno "valori da Primavera avanzata" e dal fine settimana temperature ancora più calde. Da sabato 11 marzo troveremo "un'alta stabilità atmosferica fatta di sole indisturbato; e poi un'impennata delle temperature, con valori ben oltre le medie climatiche, quasi tipiche di Maggio". Tra sabato e domenica ci si metteranno i venti caldi di Scirocco a far schizzare il termometro a 20-23 gradi su molte zone del Paese con picchi "fino a 24-25 nelle vallate alpine, sulle pianure del Nord, del versante tirrenico del Centro e sulla Sicilia sud-orientale". Insomma, un assaggio di estate che può essere turbato solo dal possibile ingresso di "aria più instabile da nord-ovest" che potrebbe portare piogge e instabilità, avverte Giuliacci.