“Catastrofe senza precedenti”. Europa travolta dalla siccità: conseguenze mai viste

La siccità sta mettendo in crisi l’Europa intera. Francia, Germania, Italia, Spagna e molti altri Paesi stanno pagando le conseguenze del cambiamento climatico, con la visione di scene impensabili fino agli inverni di qualche anno fa. La stagione più fredda è ancora in corso, ma, riferisce Repubblica, tutto ciò che sta accadendo ed è sotto gli occhi di tutti viene definito dagli esperti come "una catastrofe senza precedenti”. Quella dell’estate del 2022 era stata la peggiore siccità dell'ultimo mezzo secolo e il 2023 non promette affatto bene, con una crisi che già può essere definita più grave. “La siccità già provoca forti disagi e minaccia di causare l'estate prossima problemi devastanti per l'agricoltura, per le fabbriche, per le case” l’avvertimento del quotidiano sulla situazione attuale.

A lanciare il grido d’allarme è anche il meteorologo Luca Mercalli, che si augura pesanti piogge in primavera: “Se avremo due primavere consecutive senza pioggia, sarebbe la prima volta che accade qualcosa del genere”. Le conseguenze sarebbero un qualcosa di mai visto prima. Tra i primi provvedimenti, di cui ha parlato anche Emmanuel Macron, ci saranno i razionamenti dell’acqua, che va risparmiata come un bene prezioso.