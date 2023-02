Xiaomi 13 e 13 Pro, gli smartphone top scattano con Leica. Specifiche e prezzi

27 febbraio 2023 a

Lanciato a Barcellona il nuovo smartphone più rappresentativo di Xiaomi. I modelli di punta del colosso cinese sono stati presentati alla fiera Mwc: Xiaomi 13 Series comprendono tre modelli, Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro che mirano a offrire una nuovissima esperienza fotograficagrazie alla collaborazione con Leica che ha fornito ottiche professionali, oltre a una serie di funzionalità avanzate. E Xiaomi 13 Lite, che offre eccellenti funzionalità di portrait imaging e opzioni fotografiche estese particolarmente adatte a un pubblico giovane.

Ogni aspetto del comparto camera di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, dall'hardware alla qualità dell'immagine, fino al design UI/UX, è stato creato in collaborazione con Leica per offrire un'esperienza fotografica di livello professionale. Entrambi i dispositivi sono dotati di una tripla fotocamera con lenti ottiche Leica. Il sensore di grandi dimensioni garantisce immagini colorate con un contrasto netto e texture definite che rivelano ogni dettaglio. Inoltre, grazie alla tecnologia di messa a fuoco interna di livello DSLR, il nuovo teleobiettivo da 75mm dello smartphone utilizza un design a lente flottante per ottenere una gamma focale da 10cm all'infinito.

Xiaomi 13 invece ha uno zoom ottico da 0,6x a 3,2x e dispone anche di un teleobiettivo da 75mm, in modo tale che entrambi i telefoni offrono un'ampia gamma di dettagliate opzioni di impostazione della fotocamera, entusiasmanti sia per gli appassionati di fotografia che per i fotografi professionisti. Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro eccellono anche nelle riprese video. Strumento eccezionale per i videografi di livello professionale, entrambi i dispositivi consentono agli utenti di "Creare in Dolby Vision" con colori vividi, rapporti di contrasto nitidi e dettagli ricchi; di catturare video 4K Ultra Night; e di offrire la stabilizzazione video HyperOIS.

I due dispotivi sono entrambi alimentati dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2, vantando un'elaborazione grafica potenziata da un miglioramento delle prestazioni della GPU e dell'efficienza energetica rispettivamente del 42% e del 49% rispetto alla generazione precedente. Ricarica super veloce e design minimalista caratterizzano Xiaomi 13 Series.

Componenti e software di livello anche per Xiaomi 13 Lite. Dotato di doppia fotocamera frontale e di funzioni software versatili, questo dispositivo è stato progettato appositamente per creare questo tipo di contenuti. Mentre la fotocamera frontale da 32MP cattura immagini cristalline, la fotocamera frontale da 8MP contribuisce a fornire informazioni aggiuntive sulla profondità per ottenere un effetto sfocatura naturale negli autoritratti. Xiaomi 13 Lite è dotato di una potente piattaforma mobile Snapdragon 7 Gen 1, di uno display Amoled a 120Hz e di funzionalità di ricarica rapida da 67W. I

Prezzi e disponibilità

Xiaomi 13 Pro è disponibile in due colorazioni, Ceramic Black e Ceramic White, nella versione 12GB+256GB, a partire da 1399,90€. Xiaomi 13 è disponibile in tre colorazioni, Black, White e Flora Green, con 2 varianti di memoria: 8GB+256GB – a partire da 1099,90€; 12GB+256GB – a partire da 1199,90€. Xiaomi 13 Lite sarà disponibile in tre colorazioni, Blue, Pink e Black, nella versione 8GB+128GB, a partire da 499,90€.