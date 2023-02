Maurizio Costanzo, Marta Flavi rivela la decisione sul funerale: "Non ci sarò, poco elegante"

25 febbraio 2023 a

Al funerale non ci sarà. La terza ex moglie di Maurizio Costanzo, Marta Flavi, non sarà presente al funerale di Maurizio Costanzo. Lo ha raccontato al quotidiano La Repubblica, che l’ha contattata telefonicamente: “Ho già detto quello che volevo dire. Ripeto che al funerale di Maurizio non voglio andare. Sarebbe come una Rebecca la prima moglie, non sarebbe elegante e non mi va”.

L'ex moglie non nasconde i momenti di tensione con Costanzo e le incompresioni ma anche il forte legame che li aveva uniti: “È un uomo a cui sono rimasta molto legata. Siamo stati molto innamorati. Quattro anni insieme con un anno di matrimonio. Una persona molto affascinante. E pensare che molta gente in quel periodo faceva discorsi cretini sulla nostra coppia, perché io ero bella e lui secondo loro no. Ma bastava ascoltarlo per dieci minuti e ti innamoravi di lui, ti conquistava con le sue attenzioni e dimenticavi subito il suo abbondante aspetto".