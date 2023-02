Coffee break, il video fa infuriare Rampelli: "Inaccettabile". Cosa va in onda su Meloni

25 febbraio 2023 a

a

a

Cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La domanda che si faceva in musica Giorgio Gaber è il leit motiv della puntata di Coffee break di sabato 25 febbraio. Nel programma di La7 condotto da Andrea Pancani si alternano ospiti e servizi sull'evoluzione della politica italiana che ha portato il centrodestra al governo mentre la sinistra - Pd in testa - è in grossa crisi. Ma un video in particolare mandato in onda nel corso di Coffee break fa arrabbiare Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera ed esponente di spicco di Fratelli d'Italia.

Rampelli lamenta trattamenti diversi per i due schieramenti politici. Nel servizio sul Pd e i vari partiti della sinistra, sottolinea stizzito l'esponente di FdI, la musica in sottofondo cambiava a seconda della stagione politica passando da un brano all'altro. Mentre la "colonna sonora" del video sul percorso di Giorgia Meloni dalla militanza a Palazzo Chigi è stata limitata a una sola canzone: "Giovinezza", tra le più popolari melodie del Ventennio. "Mi dispiace, di solito questa trasmissione è corretta ma stavolta devo intervenire", sbotta Rampelli.

"Quel video tendenzioso che associa Giorgia Meloni al fascismo è inaccettabile", accusa l'esponente di FdI con il conduttore che si giustifica: non c'era alcun intento di associare FdI al fascismo, dice Pancani. Rampelli rimarca la correttezza del conduttore, ma denuncia con forza il valore "tendenzioso" del servizio. Attimi di tensione che vengono sdrammatizzati dalla battuta di Clemente Mastella, veterano centrista ospite in collegamento: "Vorrei dire una cosa a Rampelli, non si arrabbi per Giovinezza, pensi che per me sta passando...".