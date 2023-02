Terremoto Turchia, trovato il corpo senza vita di Angelo Zen

16 febbraio 2023 a

Ormai non c'erano più speranze e alla fine la notizia è arrivata: "Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen", ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un post su su Twitter. L'imprenditore veneto morto nel terremoto che ha devastato la Turchia meridionale e la Siria aveva 60 anni. "Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari", scrive Tajani.

A trovare il corpo senza vita dell'italiano a Kahramanmaras sono stati vigili del fuoco e guardia di finanza che da tre giorni stavano effettuando ricerche nell'hotel che lo ospitava. I soccorritori hanno individuato il corpo attraverso le planimetrie della camera da letto. Il recupero è avvenuto alle 17 ora italiana ed è stato effettuato dalle squadre Usar turche. Ad effettuare il riconoscimento è stato il personale di polizia, carabinieri e ambasciata italiana ad Ankara e unità di crisi della Farnesina.

“La notizia del ritrovamento del corpo senza vita dell’imprenditore veneto Angelo Zen, rimasto ucciso nel terremoto che ha sconvolto Turchia e Siria, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia”, è il commento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

"Il filo di speranza che Angelo Zen fosse scampato al terremoto in Turchia si è spezzato. Esprimo alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene il più profondo cordoglio del Veneto e mio personale", le parole del presidente della Regione, Luca Zaia.