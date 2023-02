Stop auto benzina e diesel: quando spariranno. Sì alla riforma Ue

14 febbraio 2023 a

a

a

Quando spariranno le auto a benzina e diesel? Il Parlamento europeo, con 340 voti a favore, 279 contrari e 21 astensioni ha dato il via libera definitivo allo stop alla vendita di auto a motori termici dal 2035.

Il testo approvato dagli eurodeputati fissa l’obiettivo di azzerare le emissioni di auto nuove e furgoni in vendita nell’Ue dal 2035. I veicoli a benzina o diesel andranno dunque sostituiti con le alternative a zero emissioni, come l’auto elettrica.

Il provvedimento fa parte del pacchetto "Fit for 55" per il dimezzamento delle emissioni inquinanti nell’Ue entro il 2030. L’accordo raggiunto con il Consiglio nel dicembre dello scorso anno include anche obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni per il 2030 (55% per le auto e 50% per i furgoni), nonché una nuova metodologia per la valutazione delle emissioni di Co2 durante l’intero ciclo di vita di un veicolo.