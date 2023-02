Meteo, dopo il freddo sull'Italia arriva l'anticiclone. Che succede a San Valentino

10 febbraio 2023 a

a

a

La fase più fredda dell'inverno sembra essere proprio alle nostre spalle. Secondo i dati pubblicati dal colonnello Mario Giuliacci e pubblicati sul suo sito meteogiuliacci.it, le temperature artiche stanno per abbandonare la nostra Penisola, lasciando spazio a un clima praticamente primaverile che ci accompagnerà per tutta la settimana di San Valentino. Secondo le previsioni di Giuliacci, nelle prossime ore ci aspetta un periodo stabile, mite e soleggiato che porterà una situazione più simile alla primavera che all'inverno, con massime che arriveranno fino a toccare 13-16 gradi. Discorso completamente diverso per quanto riguarda le minime notturne che, soprattutto al nord, dovrebbero rimanere ben al di sotto dello zero.

Arriva l'uragano Mediterraneo e stravolge il meteo: dove colpisce il ciclone

Ma non saranno tutte rose e fiori. L'abbassamento delle temperature provocherà un problema non indifferente, quello delle piogge. Il clima mite e stabile avrà ripercussioni sulla scarsità di precipitazioni che si protrarrà fino alla prossima estate con tutti i problemi connessi che provocherà la siccità.