Cosa vuol dire uragano Mediterraneo: arriva il ciclone e stravolge il meteo

Un uragano mediterraneo (Medicane) è in arrivo e, secondo le ultime previsioni, colpirà la Sicilia e non solo. Venti di tempesta, piogge torrenziali e nevicate storiche previste in particolare tra il settore orientale dell’isola e la bassa Calabria.

Il freddo intenso travolgerà tutta l'Italia con un'ondata di maltempo prevede il colonnello Mario Giuliacci che sul suo sito di previsioni meteo scrive che "la perturbazione sarà forte con possibili nubifragi sull'area orientale della Sardegna e sulla Sicilia, le uniche zone a sentire piogge e nevicate. La neve scenderà a quote collinari: 6-700 metri in Sicilia, 3-500 in Puglia, Calabria e Sardegna orientale, mentre sulle coste non ce la farà, ma gli accumuli saranno interessanti". Per il colonnello il weekend "sarà all’insegna di un anticiclone in netto rinforzo, con clima stabile e ben soleggiato ovunque".