Tim down, "non funziona internet". Perché non va la rete

Che problemi ha la Tim oggi? Anomalie, malfunzionamenti e una valanga di segnalazioni. È una domenica difficile per Tim xon la rete in tilt in tutta Italia. Il problema riguarderebbe principalmente la connessione internet da rete fissa e la difficoltà ad solo alcuni siti internet. Secondo la mappa dei guasti i problemi maggiori sarebbero a Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Tim ha informato immediatamente i clienti che le operazioni per risolvere il malfuzionamento sono state attivate mentre sui social l'hashtag #timdown è diventato virale tra gli utenti.