Galaxy S23, Plus e Ultra: ecco i nuovi smartphone Samsung. Caratteristiche e prezzi

Nuove stelle nella galassia Samsung. Il marchio coreano lancia la serie Galaxy S23 composta da tre dispositivi e altrettanti pc della linea Book. Il piatto forte dell’evento di mercoledì 1 febbraio aa San Francisco sono gli smartphone: S23, S23 e il top di gamma S23 Ultra che si differenzia dagli altri due anche per il design e si presenta come una macchina da guerra dal punto di vista delle dotazioni. In generale i nuovi dispositivi sono caratterizzati da linee essenziali e quasi severe. Tratti monolitici per l'Ultra, con i suoi angoli squadrati e l’aspetto austero, più morbidi per gli altri due dispositivi. Quattro i colori, che seguono questa tendenza: nero phantom, crema, verde, lavanda. Vetro, alluminio e plastica riciclati all'interno del dispositivo danno un tocco di consapevolezza green così come il packaging 100% da materiale riciclato.

DISPLAY

Ultra ha uno schermo da 6,8 pollici, con una nuova linea leggermente curva che aumenta la superficie. Fa il suo debutto nella serie il Corning Gorilla Glass Victus 2, ultima generazione in fatto di protezione dagli urti. Il display del Plus è da 6,6, quello del modello standard 6,1. Tre diverse configurazioni di luce adattano le immagini all'ambiente esterno.

FOTOCAMERA

La prima cosa che molti consumatori guardano in uno smartphone è la qualità delle foto. E in questo Samsung ci tiene a mettere le cose in chiaro: la fotografia dei Galaxy S23 è definita «senza rivali», per buona pace dei competitor. Visto che anche smartphone di fascia media ormai installano sensori che garantiscono buona qualità in condizioni di luce ottimali, la casa coreana ha lavorato per migliorare gli scatti in notturna, nota dolente di molti marchi. L'innovazione più importante è sull'Ultra che monta il nuovo sensore Adaptive Pixel da 200 MP che combina 16 pixel all'interno di uno più grande per gestire al meglio la luce.

Sensore che promette grande sensibilità nella gestione della profondità e nella messa a fuoco dei soggetti su diversi piani, così come negli effetti creativi a partire dal Bokeh, tanto amato dai più giovani. L'Intelligenza artificiale individua poi i diversi elementi del soggetto come capelli, occhi e pelle, per ottimizzare ogni scatto. Arriva inoltre un nuovo strumento per la stabilità dei video notturni. Tra le chicche l'Astro Hyperlapse per realizzare suggestivi video del cielo notturno. Migliorato anche l’autofocus, e integrati altri effetti speciali e artistici come le foto multiple in sovrapposizione.

Dicevamo del sensore: 200Mp sono un’enormità, tanto che permette di stampare foto in grandi formati e girare video a 8k a 30 frame per secondo. La selfie camera è da 12 megapixel sull'Ultra (fa video a 60fps), da 10 sui fratelli minori. L'ambizione di Samsung è quella di offrire uno strumento di livello professionale, per questo torna su tutta la serie la possibilità di estrarre i file Raw, ossia le foto nell'originale formato non compresso.

CARATTERISTICHE

Oltre alle foto, per attrarre il pubblico giovane servono grandi performance sul gaming. l processori Snapdragon 8 di seconda generazione aumentano la velocità della grafica rispetto alla serie precedente. Per alimentare il tutto, sono state migliorare le batterie e l'autonomia.

Galaxy Book3 Series

Sono tre i computer della serie: il Book3 Pro, il convertibile Book3 Pro 360, il Book3 Ultra che rappresenta il meglio della gamma. L'annuncio congiunto con gli smartphone di punta rafforza l'idea di offrire un ecosistema condiviso tra dispositivi della stessa famiglia che permette, per esempio, il drag and drop da un device all'altro e l'estensione dello schermo, ad esempio, su tablet Galaxy, oltre a prevedere risorse condivise con il telefono anche per l'editing fotografico).

Book3 Ultra si propone come top di gamma, ed è ottimizzato per professionisti dell'immagine e montaggio video. Il processore Intel di tredicesima generazione, i 32GB di memoria e una Cpu a 45W permettono di gestire grandi flussi di lavoro simultanei. La scheda grafica è una Nvidia RTX che soddisfa ogni necessità anche di gaming "pesante". Lo schermo è una delle novità più rilevanti rispetto ai modelli precedenti: si tratta di un display Amoled con risoluzione 3K, con proporzioni che restituiscono uno schermo meno allungato in virtù di una ratio a 16:10.

Prezzi e disponibilità: La gamma Galaxy S23 sarà in preordine a partire da oggi. Galaxy S23 Ultra 8GB + 256GB: 1.479€; 12GB + 512GB: 1.659€; 12GB + 1TB: 1.899€. Galaxy S23 Plus 8GB + 256GB: 1.229€; 8GB + 512GB: 1.349€. Galaxy S23 8GB + 128GB: 979€; 8GB + 256GB: 1.039€.

Davide Di Santo