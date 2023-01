Meteo, "irruzione polare". Nel weekend Italia travolta da gelo e maltempo

27 gennaio 2023 a

La morsa del gelo tiene ben stretta l’Italia. A confermarlo sono i principali siti specializzati. Secondo meteogiuliacci.it “Tra venerdì 27 e sabato 28 gennaio, sulla Penisola irromperà un nuovo nucleo di aria assai fredda, che getterà le basi per spingere la neve fino a quote piuttosto basse”.

Le principali nevicate sono attese sulle regioni adriatiche, in particolare le zone interne di Marche, Abruzzo e Molise. Anche il portale meteo.it annuncia un maltempo persistente al Sud e sul versante adriatico mentre al Nord ed in Toscana spunterà un bel sole seppur con condizioni gelide al mattino e fredde di giorno.

Da oggi fino a tutta domenica, pioggia e vento sono attesi tra Molise e Puglia, ma anche intorno al Basso Tirreno: “La neve cadrà tra Basse Marche, Abruzzo e Molise oltre i 300 metri, a quote collinari anche tra Puglia e Basilicata, mentre tra Calabria e Sicilia la quota neve si attesterà intorno ai 700-900 metri”.

Al Nord, invece, le correnti orientali potranno dar luogo ad addensamenti tra Piemonte e Lombardia ma senza fenomeni di rilievo. Velature in transito anche sul Triveneto. Sono attese nevicate residue, nella giornata di sabato 28 gennaio, dalle Marche fino al Sud e localmente in Sardegna: “La quota neve sarà in calo fino ai 200 metri sul versante adriatico, sempre intorno ai 600-900 metri al Sud e sulle Isole Maggiori - si legge sul sito -. Le temperature previste: -2 C/+5 C al Nord, -1 C/+7 C al Centro, +3 C/+9 C al Sud”.

