Striscia La Notizia, l'ultima scoperta sconcertante su donazioni e Soumahoro

24 gennaio 2023 a

a

a

"Striscia La Notizia" non molla il caso di Aboubakar Soumahoro, il deputato ex Sinistra e Libertà (ora nel gruppo Misto) travolto dal caso Ong. Nell’inchiesta di Pinuccio sulle raccolte fondi lanciate dalla Lega Braccianti e veicolate dalla piattaforma GoFundMe si aggiunge un'altra scoperta sconcertante. L’onorevole Soumahoro nel suo corposo dossier difensivo, con cui ha provato a rispondere ai tanti dubbi sollevati dal tg satirico sulla sua attività con la Lega Braccianti, ha dichiarato che GoFundMe non ha evidenziato irregolarità nella ricezione dei fondi e nella distribuzione dei beni. Ma la verità è un'altra, come spiega Pinuccio. GoFundMe ha sospeso le raccolte e rimborsato le donazioni recenti con due anni di ritardo, e lo ha fatto proprio qualche giorno fa, dopo che è andato in onda il servizio di Striscia in cui è stato dimostrato (con una donazione fatta da Striscia) che la piattaforma accettava ancora soldi nonostante le manifestazioni per cui venivano raccolti si fossero svolte due anni prima.

E ’inviato del tg satirico di Mediaset non ha intenzione di fermarsi: ha ancora tre domande precise per la quali chiede una risposta. Come sono stati spesi i fondi raccolti per la pandemia? E perché in alcune città tipo Pescara gli aiuti promessi non sono mai arrivati? A chi sono stati consegnati i regali della raccolta di Natale 2021 destinati ai bambini di Torretta Antonacci e Borgo Mezzanone (dove non ci sono bambini) Come mai il rimpatrio della stessa salma è stato utilizzato come giustificativo di due raccolte diverse?