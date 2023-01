Nuovi rincari della benzina alla vigilia dello sciopero: superati 2 euro

23 gennaio 2023 a

Il prezzo di benzina e diesel tornano a salire alla vigilia dello sciopero dei gestori dei distributori che scatta alle 19 di domani 24 gennaio e durerà 48 ore. La benzina servita arriva a superare i due euro al litro. Il diesel sempre servito sfiora i 2,1 euro al litro. È l’analisi di Quotidiano energia che mette in evidenza il rialzo dei prezzi sulla rete dei carburanti. Secondo Quotidiano energia "con le quotazioni internazionali ancora in aumento su benzina e diesel, nel fine settimana si sono registrati nuovi rincari sui prezzi raccomandati dei due prodotti". In particolare - in base all’elaborazione sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy - il prezzo medio della benzina in modalità self è 1,845 euro al litro. Il prezzo medio del diesel self è 1,890 euro al litro. Quanto alla modalità con il servizio, per la benzina il prezzo medio è 1,984 euro al litro. La media del diesel è 2,029 euro al litro. I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,792 e 0,802 euro al litro. Il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,046 e 2,281 euro al kg.

Inoltre, stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di

benzina e gasolio. Stessa mossa per Q8, mentre per IP si registra un rialzo di un cent/litro su entrambi i prodotti. Il risultato è una ulteriore crescita delle medie nazionali dei prezzi alla pompa, con la benzina in «fai da te» - secondo l’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico - a 1,84 euro/litro (1,98 «sul servito») e il gasolio a 1,89 (2,026 sul «servito»). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,792 e 0,802 euro/litro (no logo 0,772). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,046 e 2,281 (no logo 2,147). Venerdì i prodotti raffinati in Mediterraneo avevano chiuso con la benzina a 636 euro per mille litri (+16 euro), diesel a 776 euro per mille litri (+27 euro).