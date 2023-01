Kraken, la variante arriva in Italia: "Quarto caso di contagio in Veneto"

20 gennaio 2023 a

La variante Kraken arriva in Italia. L’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (Izsve) ha registrato in Veneto la presenza di due sequenze appartenenti alla sottovariante di Omicron Xbb.1.5, la cosiddetta Kraken. Una proviene dalla provincia di Vicenza e una in quella di Verona. Si tratta della terza e quarta identificazione di Xbb.1.5 in Veneto, dopo quelle già rilevate in provincia di Venezia all’Ospedale dell’Angelo di Mestre (Venezia). Non è noto se i campioni provengano da persone di ritorno dall’estero, né se queste siano residenti nel territorio regionale.

Il risultato è stato ottenuto nell'ambito dell'attività di sorveglianza coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità sui campioni positivi per Covid-19 notificati in Veneto il 9 e 10 gennaio scorsi. Secondo Alice Fusaro, biologa del Laboratorio di genomica e trascrittomica virale dell'IZSVe, "XBB.1.5 è una delle varianti che ad oggi sta destando preoccupazione per la sua capacità di diffondersi, che sembra essere superiore a quella delle altre varianti in circolazione, ma fortunatamente non per la sua aggressività. Allo stato attuale si ritiene che sia improbabile possa causare seri problemi in un paese come l'Italia, con un'elevata copertura immunitaria data dalla vaccinazione e da precedenti infezioni. Per ora la sua frequenza in Europa è ancora bassa, circa del 4% nelle ultime due settimane, e in Italia il numero dei casi riportati è ancora sporadico. Continueremo a monitorare attentamente la diffusione della XBB.1.5 e l'acquisizione di ulteriori mutazioni che potrebbero aumentare la capacità di evasione dalla risposta immunitaria".