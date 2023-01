Matteo Messina Denaro, parla il comandante dei Ros: cosa ha fatto al momento dell'arresto

16 gennaio 2023

Una giornata storica per l'Italia: il capo dei capi di Cosaa nostra, Matteo Messina Denaro, è stato arrestato dopo 30 anni di latitanzxa. Era il ricercato numero uno del Paese. "Oggi i carabinieri del Ros, del Gis e dei comandi territoriali della Legione Sicilia, nell’ambito delle indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Palermo, hanno arrestato il latitante Matteo Messina Denaro all’interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche", ha detto il comandante dei carabinieri del Ros, Pasquale Angelosanto.



"Il latitante è stato arrestato all’interno di una clinica di Palermo. Non ha opposto resistenza", rivela il capi del Ros. Il capo della mafia siciliana si era recato nella clinica di Palermo "per svolgere delle terapie mediche. Non si è opposto all’arresto e del resto il dispositivo allestito poteva fare fronte a ogni emergenza, garantendo la sicurezza di tutti". Il superlatitante è ora "in trasferimento in una località sicura".