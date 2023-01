Zona Bianca, Piantedosi canta vittoria sulle Ong: arrivi di migranti già ridotti

Il ministro dell'Interno a Zona Bianca: "I nostri salvataggi in mare sono quelli veri"

Già si vedono i primi effetti della stretta del governo sulle Ong. "Abbiamo ridotto il numero delle persone che ci vengono portate" dalle navi delle Organizzazioni non governative "senza che questo sia andato a detrimento del salvataggio delle persone: questa è la strada giusta e dobbiamo proseguire su questa strada", ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ospite domenica 15 gennaio di "Zona Bianca" su Rete 4.

"I nostri salvataggi in mare sono quelli veri - spiega l'ex prefetto di Roma - Sono quelli che sono nella filosofia originaria del diritto internazionale del mare e che prevedono che una persona, un naufrago, assuma questa condizione in un momento specifico e ci sia qualcuno pronto a salvarlo nell’occasione. Non certo si deve pensare a casi in cui le persone partono già sapendo di doversi mettere nelle condizioni di naufragio".

Il capo del Viminale ha commentato anche il blocco delle trasferte per due mesi deciso per i tifosi di Roma e Napoli, Provvedimento che è "stato adottato per motivi di ordine pubblico come prevede la legge e i fatti, è sotto gli occhi di tutti, sono stati di estrema gravità e bisognava dare un segnale". Tuttavia questo provvedimento "non sarà l’unico che sarà adottato", aggiunge il ministro.

Si valutano inoltre nuove norme anche per i blitz in musei e contro opere d'arte. "Abbiamo un tavolo aperto con il ministro Nordio per una riflessione sulla necessità di interventi normativi che, sia con strumenti penali che di sicurezza, possano tenere conto di queste situazioni che ultimamente si sono affacciate nella nostra realtà", ha detto Piantedosi a proposito delle opere d’arte imbrattate dagli attivisti di "Ultima Generazione".

Il ministro dell'Interno ridimensiona le tensioni all'interno della maggioranza sorte con la mancata proroga del governo al taglio delle accise sui carburanti: "Assisto a un clima in Consiglio dei ministri di totale unanimità. Credo che, se queste sono le condizioni, il governo del presidente Meloni si prenota a governare non solo questi cinque anni ma anche i cinque successivi".