Covid, Bassetti gela i no-vax sulla variante Kraken: un problema solo per voi

La variante ‘Kraken’ dilaga con il rischio, evidenziato anche dall’Oms, di un aumento dei casi Covid in tutto il mondo. In particolare sono gli Usa a subire l’impatto della mutazione del virus, con una domanda che sorge spontanea: servirebbero test anche su chi arriva dall’America, oltre che dalla Cina? A rispondere a tale quesito è Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova: “Più che i test per chi arriva dagli Stati Uniti o da altre parti del mondo, serve dire alle persone che se si è vaccinati con il ciclo completo Kraken non è un problema. È più contagiosa, parliamo dei livelli del morbillo, probabilmente è la più contagiosa malattia respiratoria vista fino ad oggi, ma non è più aggressiva se sei immunizzato”

"Subito provvedimenti", parla il biologo che ha scoperto Kraken: perché preoccupa

“Discorso diverso - precisa Bassetti che mette nel mirino i no-vax - per la Cina, dove la copertura vaccinale è bassa e non abbiamo dati verificati su quello che sta circolando. Il concetto che va comunicato è che Omicron non è più o meno aggressiva di Delta o del virus originale in senso assoluto, ma è meno pericolosa perché sulla sua strada oggi trova gli anticorpi generati dal vaccino anti-Covid o dall’essere guariti. Chi non è vaccinato - chiosa l’infettivologo ligure - con Omicron muore lo stesso di quanto moriva con il virus originale”.