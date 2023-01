Soumahoro, donazioni attive e giallo sui soldi: cosa ha scoperto Striscia La Notizia

10 gennaio 2023 a

a

a

È un vero e proprio giallo quello sulle raccolte fondi lanciate dalla Lega Braccianti di Aboubakar Soumahoro e veicolate dalla piattaforma GoFundMe. Nel giorno in cui il parlamentare - finito nell'occhio del ciclone per l'inchiesta sulle coop - lascia Verdi-Sinistra per il Gruppo misto dopo aver accusato i suoi colleghi di partito di non averlo difeso, Striscia la Notizia continua a indagare sul caso migranti e manda in onda un servizio esplosivo. Si tratta dell’inchiesta di Pinuccio sulle raccolte fondi lanciate dalla Lega Braccianti di Soumahoro e veicolate proprio dalla piattaforma GoFundMe.

Soumahoro molla Fratoianni-Bonelli e contrattacca con un dossier

Mentre la campagna per comprare cibo durante la pandemia, al centro dell’inchiesta del Tg satirico, è stata rimossa, altre due sono ancora online. E risultano ancora attive – e accettano donazioni – nonostante siano di fatto scadute: una infatti era stata lanciata per raccogliere fondi per comprare regali ai bambini del ghetto per il Natale 2021, un’altra per organizzare lo sciopero dei braccianti a Roma del maggio 2021. L’inviato di Striscia fa una donazione a va a buon fine. Allora si domanda: "Soumahoro cosa se ne fa di questi soldi se le cause per cui venivano raccolti sono superate? Come li rendiconta? E, soprattutto, GoFundMe come gestisce le raccolte fondi?". Mistero.