Vaticano, il prossimo Papa è già deciso? Grandi manovre guardando al Conclave

La morte del Papa emerito Benedetto XVI ha contribuito ad aumentare le distanze tra riformisti e conservatori nella Chiesa cattolica. Spaccatura che si ripercuoterà negli equilibri del Conclave da cui uscirà il prossimo Pontefice dopo Papa Francesco. I "ratzingeriani" (conservatori) e i "bergogliani" (progressisti) "già iniziano le prime mosse in vista del prossimo Conclave post Bergoglio", si legge in un articolo sul sito di Nicola Porro sui nuovi equilibri in Vaticano.

Francesco come noto è afflitto da problemi di salute e ha già firmato le dimissioni in caso di infermità. E "nei suoi 10 anni di regno" Bergoglio "ha già disposto le caselle per il Papa che verrà". Come? "Nominando cardinali elettori quei vescovi in linea con la 'dottrina Bergoglio' sulla Chiesa: più missionaria, più aperta, più progressista", si legge nell'analisi.

Pallottoliere alla mano, Francesco ha nominato 81 cardinali su 125 elettori. Appena 34 quelli scelti da Benedetto XVI. Gli altri arrivano dall’era di Giovanni Paolo II. Insomma, "la strada della successione sembra ormai segnata" anche perché a breve 11 cardinali raggiungeranno il limite massimo di età, 80 anni, e perderanno il diritto di voto: "6 sono stati nominati da Ratzinger, 3 da Bergoglio e 2 da Giovanni Paolo II. Tra questi ci sono anche nomi di peso come Angelo Bagnasco e altri quattro italiani, fatto che riduce non solo il peso dei tradizionalisti ma pure della conferenza episcopale italiana al prossimo conclave".

Ma quindi il prossimo Papa sarà un "clone" de pontefice argentino? Non è detto, perché da una parte nel collegio cardinalizio è difficile "creare delle correnti che in Conclave poi sponsorizzino questo o quell’altro candidato, sebbene qualcosa si stia muovendo". E dall'altra c'è il fatto che Francesco ha scontentato non solo i tradizionalisti, ma anche "i più fervidi progressisti che speravano in maggiori aperture".