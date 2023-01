Funerali Ratzinger, Mario Giordano svela le foto scattate dai cardinali

06 gennaio 2023 a

Mario Giordano li fa vedere. Sotto gli occhi di tutti. I cardinali che, durante i funerali di Papa Ratzinger, scattano foto alla bara con il loro iPhone. Il giornalista Mediaset e conduttore di "Fuori dal coro" commenta la foto con le sue stesse parole che mettono in evidenza il gesto imprevisto e imprevedibile dei cardinali: "Umile e rispettoso dubbio - ha scritto Giordano su Twitter - Ma i cardinali che ai #funerali di #BenedettoXVI non trovano di meglio che scattare la foto alla bara? Credo in un solo social, dio onnipotente...".

La foto postata da Mario Giordano è stata immediatamente commentata da decine di utenti che hanno sottolineato come il gesto fosse di cattivo gusto. "Carissimo Mario, è una cosa veramente ignobile scattare delle foto ad una bara", ha scritto uno degli utenti Twitter.