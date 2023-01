Funerali Ratzinger, Vittorio Sgarbi in ginocchio davanti a Papa Benedetto XVI

06 gennaio 2023 a

Anche il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, ha voluto rendere omaggio alla salma del Papa emerito Benedetto XVI. Sgarbi ha voluto testimoniare il suo omaggio pubblicando una foto sui suoi social in cui viene ritratto in ginocchio di fronte alla bara. Non solo. Il sottosegretario ha pubblicato anche una citazione di Papa Benedetto XVI: "Non è di una Chiesa più umana che abbiamo bisogno ma di una Chiesa più divina. Solo allora essa sarà veramente umana”.

(Papa Benedetto XVI) pic.twitter.com/J4dQcC7QI6 — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) January 4, 2023

Agli utenti del web, però, non è sfuggito un dettaglio. Sgarbi, infatti, indossava un paio di calzini rossi, ben visibili nel momento in cui era inginocchiato. In molti si sono chiesti se ci fosse un collegamento col colore delle scarpe indossate in passato da Papa Ratzinger.