Papa Benedetto XVI, le ultime parole prima di morire: “Signore, ti amo”

Papa Benedetto XVI si è spento nella mattina del 31 dicembre 2022 e ora, dal portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, è arrivata la rivelazione sulle ultime parole pronunciata dal Pontefice emerito. “Signore, ti amo” è questo il messaggio lanciato da Joseph Ratzinger, le cui parole sono state raccolte, nella notte, dalla persona che lo vegliava.

Erano circa le 3 della mattina del 31 dicembre, alcune ore prima della morte. Ratzinger non era ancora entrato in agonia; in quel momento i suoi collaboratori e assistenti si erano dati il cambio. Con lui, in quel momento, c’era solo un infermiere che non parla il tedesco. «Benedetto XVI - ha raccontato il segretario di Benedetto XVI, mons. Georg Gänswein al direttore editoriale dei media vaticani Andrea Tornielli - con un filo di voce, ma in modo ben distinguibile, ha detto, in italiano: ‘Signore ti amo!’ Io in quel momento non c’ero, ma l’infermiere me l’ha raccontato poco dopo. Sono state le sue ultime parole comprensibili, perché successivamente non è stato più grado di esprimersi».