Vaccinazioni Covid e green pass falsi, Madame e Camila Giorgi indagate

Madame e Camila Giorgi sarebbero indagate per un giro di green pass falsi nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Vicenza. La notizia è stata pubblicata dal Giornale di Vicenza che parla di un'inchiesta partita nel febbraio scorso dopo l'arresto di due medici di base.

La cantante Madame e la tennista Camila Giorgi sarebbero indagate dalla Procura di Vicenza per essersi procurate un green pass senza essersi vaccinate. A riportarlo è il "Giornale di Vicenza" secondo cui il reato ipotizzato sarebbe quello di falso ideologico. L’inchiesta è partita nel febbraio scorso dopo l’arresto di due medici di base di Vicenza e le persone indagate sarebbero almeno una decina. Sempre secondo il quotidiano alcuni indagati, che avrebbero pagato per risultare vaccinati, sarebbero accusati anche di corruzione. La questione rischia di allargarsi e di coinvolgere anche Sanremo poiché la cantante di Vicenza (vero nome Francesca Calearo) è stata selezionata per partecipare alla prossima edizione del Festival.