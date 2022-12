Covid, Matteo Bassetti contro i tamponi agli asintomatici

22 dicembre 2022 a

a

a

Tamponi agli asintomatici, Matteo Bassetti prova a fermare quello che lui stesso definisce come il "tamponificio". Nei primi tempi della pandemia, l'allarme del contagio aveva creato una situazione di grande ansia nella popolazione che ha portato al proliferare dei tamponi per la rilevazione del virus. Ora, però, la situazione è cambiata e molti medici addirittura sconsigliano l'uso dei tamponi nel caso di soggetti asintomatici. «Basta tamponi per Covid a chi è asintomatico, sono inutili e dannosi. Anche la Shea (Società americana di epidemiologia ospedaliera), una delle più prestigiose società scientifiche americane nel campo delle infezioni, ha pubblicato un documento dove si raccomanda di non fare più il tampone per Covid a chi si reca in ospedale, al pronto soccorso e a fare procedure ambulatoriali. Ovviamente vale solo per chi non ha sintomi di Covid». Lo sottolinea Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Quei virologi "contagiati" dalla sinistra: l'epidemia delle candidature

«Io lo dico da mesi - ricorda Bassetti in un post su Facebook - Speriamo si inizi presto anche in Italia perché l’attuale sistema del tamponificio seriale sta mettendo in difficoltà i nostri ospedali», avverte lo specialista.