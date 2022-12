Giallo a Cesena, anziano deceduto in casa: come l'hanno trovato, ipotesi choc

15 dicembre 2022 a

Tragico ritrovamento in un appartamento di Cesena, dove un uomo di 76 anni è stato trovato senza vita. Inconsuete le condizioni in cui l'anziano è stato ritrovato dalla vicina: l'uomo era nudo e avvolto dalle luci dell'albero di Natale che gli circondavano collo e caviglie. La donna ha subito chiamato la polizia, sul posto sono arrivati anche gli specialisti della scientifica di Bologna per i rilievi del caso. Il magistrato Federica Messina è intervenuta sul posto per verificare con i suoi occhi quella che potrebbe essere la scena di un crimine.

Infatti, secondo quanto trapela dalle indagini, sono diverse l piste considerate dagli inquirenti. Tra le ipotesi più accreditate, quella della morte per folgorazione della vittima. Per i rilievi sono stati allertati i tecnici dell'Enel, per verificare lo stato del dispositivo salvavita e se sull'impianto siano state fatte modifiche.

Resta da capire come mai l'uomo fosse completamente nudo. La pista dell'omicidio resta aperta, l'ipotesi è quella di un possibile gioco erotico degenerato in tragedia. Si indaga pertanto per capire se al momento del decesso l'anziano fosse solo o c'era qualcuno con lui. Sul corpo dell'anziano la scientifica non avrebbe rilevato traumi o segni di una aggressione. La casa era in ordine, a eccezione di due particolari. All'arrivo degli agenti il rubinetto della cucina era aperto, e il frigorifero era stato spostato dal solito posto.