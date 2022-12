Meteo choc, Italia spaccata tra neve e sole con 25 gradi. Giuliacci: le previsioni

14 dicembre 2022 a

Buona parte dell'Italia con freddo, forte pioggia e anche neve. Un pezzo della Penisola alle prese con punte di caldo anomalo. Il meteo offre una mappa non omogenea del Paese che si avvicina alle feste di Natale e Capodanno. Le ultime previsioni del colonnello Mario Giuliacci partono da giovedì 15 e venerdì 16 dicembre, quando troveremo "pioggia forte e neve, addirittura fino a quote di pianura", scrive il meteorologo sul suo sito meteogiuliacci.it. La perturbazione però "risparmierà parzialmente il Sud, dove le sorprese arriveranno da temperature insolitamente alte, praticamente primaverili".

La "sciabolata artica" gela l'Italia: dove crollano le temperature

Il maltempo non molla la presa dunque e da domani si intensificherà con piogge diffuse su tutte le regioni del Centro e del Nord, con freddo piuttosto pungente. Si vedranno "nevicate fino a bassa quota su Alpi e Appennino Settentrionale, con la possibilità che addirittura, in alcune zone, i fiocchi si spingano fino alle vicine pianure". Attenzione anche alla possibilità di "forti nubifragi in Liguria, Toscana e Lazio". Da venerdì maltempi in diminuzione.

Raffica di perturbazioni, dove arriva la neve. Le previsioni di Giuliacci

A Sud invece arriveranno correnti d'aria mite e le temperature sono destinate a salire. Nella giornata di venerdì, in alcune zone del Sud, il termometro potrebbe toccare punte i 25-26 gradi "come se fosse già primavera".