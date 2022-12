Meteo, arrivano neve e freddo. Giuliacci: tre perturbazioni in 5 giorni, ecco dove

13 dicembre 2022 a

Pochi dubbi all'orizzonte, il freddo sta arrivando. Le previsioni meteo per i prossimi giorni parlano senza mezzi termini di pioggia, neve e gelo. La situazione però non sarà omogenea per tutta Italia. A fornire gli ultimi aggiornamenti è il sito del colonnello Mario Giuliacci che fa sapere che a portare "maltempo diffuso e insistente" saranno infatti tre diverse perturbazioni in rapida sequenza che "attraverseranno da ovest verso est la nostra Penisola", si legge su meteogiuliacci.it. Pioggia, tanta, e neve anche in pianura ma on ovunque.

Maltempo e neve in arrivo in pianura: ecco il crollo termico

Parliamo della settimana in corso che si conclude il 19 Dicembre: "Molte nubi, freddo e poco spazio al sole, perché le perturbazioni si avvicenderanno sul nostro Paese a breve distanza una dall'altra". La prima perturbazione è in corso soprattutto al Centro, domani mercoledì 14 dicembre arriverà la seconda che si concentrerà su Lazio, Abruzzo, Molise, Isole Maggiori. La terza perturbazione, "la più importante", arriverò giovedì 15 e "porterà piogge (e nevicate) diffuse in tutto il Centro-Nord e Sardegna, con rovesci localmente intensi in Toscana e Lazio", fanno sapere i meteorologi. Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Sardegna le regioni che vedranno le piogge più abbondanti "con numerosi picchi sopra i 100 millimetri". In Piemonte, Lombardia ed Emilia ci "sarà spazio per la neve fino a quote bassissime".

La "sciabolata artica" gela l'Italia: dove crollano le temperature

Il maltempo sarà accompagnato dal freddo, specie al Nord. Nei prossimi giorni, dunque, ci saranno le "condizioni ideali le nevicate in montagna, mentre sarà possibile vedere i fiocchi solo sul Nord-Ovest pedemontano e su alcune zone dell'Emilia-Romagna". Giovedì "nevicherà fino a quote collinari sulle Alpi Occidentali, con possibili sconfinamenti sulle vicine pianure del Piemonte, mentre sul resto dell'Arco Alpino e sull'Appennino Settentrionale la neve rimarrà confinata al di sopra di 600-1000 metri". Infine, un ritorno a un clima più mite da sud nei giorni successivi.