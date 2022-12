Eurofighter caduto: cos'è successo. In un video gli istanti prima della tragedia

14 dicembre 2022 a

Dieci secondi di filmato, due puntini bianchi nella notte che sbucano da una nuvola, uno dei due che all'improvviso punta verso il suolo e pochi istanti dopo il bagliore rossastro dell'esplosione. Nel video della telecamera di sorveglianza di un'abitazione ci sono gli ultimi attimi di vita del capitano Fabio Antonio Altruda, 33 anni pilota e ufficiale dell'aeronautica militare originario di Caserta.

La procura di Trapani, che sull'incidente ha aperto un'indagine per disastro aviatorio, ha acquisito il video della caduta dell'Eurofighter del 37° stormo di stanza all'aeroporto di Birgi a Trapani. Il corpo della vittima è stato recuperato nel pomeriggio e nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia. La zona dove è precipitato il caccia multiruolo dell'aeronautica militare è ancora inaccessibile per i rilievi degli specialisti dei vigili del fuoco e dell'aeronautica militare che stanno operando per raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini, per recuperare i resti del veivolo e avviare le operazioni di messa in sicurezza e bonifica del sito, una zona a circa tre chilometri dalla pista dello scalo siciliano.

Parallelamente al fascicolo della procura guidata da Gabriele Paci, il capo di stato maggiore dell'aeronautica, il generale di squadra Luca Goretti, ha già nominato una commissione che si occuperà dell'indagine tecnica sulla tragedia. Molte delle domande ad oggi senza risposta arriveranno dall'esame della scatola nera del caccia e dai resti del veivolo. Al momento nessuna ipotesi è stata scartata dagli inquirenti: dal guasto meccanico, allo stormo di uccelli, al malore del pilota fino all'errore umano. Che per ora è l'ipotesi meno probabile vista l'esperienza del capitano Altruda, pilota uscito dall'accademia di Pozzuoli, con alle spalle centinaia di ore di volo, molte delle quali effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali in attività di controllo dei cieli per la Nato. Altruda era a Trapani dal 2021 come "Pilota combat ready".

Molti i messaggi di cordoglio per la tragedia di Birgi arrivati ai familiari della vittima e ai vertici dell'aeronautica militare: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio di profonda commozione al capo di stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. "Il tragico incidente aereo in cui ha perso la vita il capitano Fabio Antonio Altruda ha destato profonda commozione in tutto il Paese. Nella triste circostanza, voglia di rendersi interprete, presso l'aeronautica militare e la famiglia dell'ufficiale, dei miei sentimenti di profondo cordoglio".

Per il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni "La notizia della morte del capitano Fabio Antonio Altruda, il giovane pilota scomparso nell'incidente aereo durante una missione di addestramento, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia e all'Aeronautica militare". Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto "esprime il più profondo cordoglio e si stringe in un ideale abbraccio ai familiari del pilota dell'aeronautica militare tragicamente scomparso. Oggi la grande famiglia della Difesa che perde un fedele servitore del Paese".