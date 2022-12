Quando inizieranno a calare le temperature: ecco il crollo termico. Neve in arrivo in pianura

09 dicembre 2022 a

a

a

Ci siamo. Maltempo e freddo faranno crollare le temperature in Italia con le precipitazioni più abbondanti concentrate al Nord. Il fronte perturbato va ad interagire con l’aria più fredda artica affluita nei giorni scorsi sul Nord Italia. Ciò comporta nevicate a quote anche molto basse su parte del Nord-Ovest e sui fondovalle alpini.

Il calo termico è atteso anche al Centro-Sud con l’arrivo di neve in Appennino a quote localmente basse lungo la dorsale settentrionale. L’intrusione del blocco d’aria fredda potrebbe portare qualche nevicata a bassissima quota tra pianure del Nord-Est ed Emilia, a quote collinari anche tra Toscana, Umbria e Marche.

All'inizio della settimana il vortice traslerà verso i Balcani, ma riuscirà a far affluire masse d’aria più fredde verso il Nord e l’Adriatico con clima decisamente invernale su quasi tutta l’Italia e non mancheranno nevicate a bassa quota sulle regioni adriatiche appenniniche. Un'altra perturbazione è prevista tra martedì e mercoledì, con possibile neve in pianura al Nord da confermare.