Meteo, doppia ondata polare. Giuliacci: neve e freddo fino a -6. Ecco quando

Due "ondate polari" sull'Italia prima di Natale, con neve e freddo artico. Il colonnello Mario Giuliacci fa il punto sulle previsioni per i prossimi giorni e settimane. "Da quasi 3 settimane le temperature sono scese su valori invernali su tutto il Centronord, con nevicate sulle Alpi e qualche fiocco anche in pianura sul Piemonte occidentale" premette il popolare meteorologo in un articolo sul suo sito. I modelli previsionali indicano una doppietta di ondate fredde. "L’Aria gelida in arrivo dal circolo polare raggiungerà i Balcani per riversarsi sull’Adriatico", spiega su mariogiuliacci.it dando le date da tenere d'occchio, "la prima ondata di freddo polare interesserà l’Italia tra il 12 e il 13 dicembre; la seconda tra il 17 e il 18 dicembre".

Maltempo e neve in arrivo in pianura: ecco il crollo termico

Come si manifesteranno queste ondate erratiche dai Balcani? Innanzitutto con un crollo delle temperature. Le minime al Nord "passeranno dagli attuali 4-6 gradi a -6/-3 gradi; al Centro da 7-9 gradi -2/0 gradi; al Sud da 11-13 gradi a 7-10 gradi". Inq questo contesto, con temperature fino a -6 gradi, si prevedono nevicate tra il 12 e il 13 dicembre e tra il 15 e il 16 dicembre sulle Alpi e sull’Appennino centro-settentrionale. Ma è "possibile qualche fiocco anche in pianura su Triveneto, Romagna, Piemonte". Ma cosa succede tra un'ondata e l'altra? Ebbene, si rivedrà l'anticiclone africano che porterà le temperature, seppur per pochi giorni, oltre i 10 gradi in tutta Italia.