Geo Barents, ecco i migranti: lo sbarco nel porto di Salerno

La nave Geo Barents di Medici senza frontiere che ospita 248 persone soccorse in mare è arrivata nel porto di Salerno scortata da alcune motovedette della Guardia di Finanza. Tra i migranti a bordo ci sono circa 84 minori, di cui 78 non sono accompagnati. Le persone, dopo le procedure di identificazione e i controlli sanitari, verranno trasferite nei centri di accoglienza.