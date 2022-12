Susanna Schlein, Tajani: "Viva per miracolo". La pista anarchica dopo per proteste per un detenuto italiano

02 dicembre 2022 a

Il Primo Consigliere dell’ambasciata italiana in Grecia, Susanna Schlein, "è salva per miracolo. Per fortuna non è esplosa una molotov piazzata sotto la macchina vicina all’impianto del gas sotto la camera da letto della famiglia", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dei Med Dialogues 2022 commentando l’attentato di Atene. "Probabilmente si tratta di un attentato di matrice anarchica. Ce ne sono stati altri altrove", ha detto il titolare della Farnesina rispondendo ai giornalisti.

Secondo ii primi elementi di indagine l’attacco al primo consigliere dell’Ambasciata italiana in Grecia, sorella di Elly Schlein data come prossima candidata alla segreteria del Pd, è stato causato da un rozzo ordigno incendiario che è esploso nel garage della sua casa, causando un incendio che ha bruciato un’auto e danneggiato una seconda vettura. Lo dichiarano i vigili del fuoco accorsi sul posto, nella zona a nord di Atene.

Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell’attacco, che si è verificato dopo le proteste dei gruppi anarchici greci a sostegno di un militante anarchico italiano, Alfredo Cospito, detenuto in carcere dove sta facendo lo sciopero della fame per protestare contro le condizioni di detenzione nel Paese. Negli ultimi anni, gli attacchi incendiari da parte di gruppi anarchici e di estrema sinistra sono comuni in Grecia e spesso prendono di mira banche e veicoli appartenenti ad ambasciate straniere.