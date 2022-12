Minacce alle ambasciate ucraine a Roma e Napoli: "Pacchi insanguinati con occhi di animali"

02 dicembre 2022 a

Buste macchiate di sangue con all'interno occhi di animali. Il plico minatorio è arrivato negli ultimi giorni in cinque ambasciate ucraine in Europa, tra cui quella italiana a Roma oltre alle rappresentanze diplomatiche di Kiev in Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Croazia. A queste si aggiungono anche i consolati generali di Napoli e Cracovia (Polonia) e il consolato di Brno (Repubblica Ceca), che ha evacuato l'edificio. Inoltre, secondo l'agenzia ucraina Unian, ignoti hanno danneggiato l’ingresso della residenza dell’ambasciatore dell’Ucraina in Vaticano. "Abbiamo motivo di credere che sia in corso una campagna ben pianificata di terrore e intimidazione nei confronti delle ambasciate e dei consolati dell’Ucraina. Tuttavia, posso assicurare che questi tentativi sono inutili e continueremo a lavorare efficacemente per la vittoria dell’Ucraina", ha affermato il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba.

La busta arrivata in Italia, secondo quanto riporta il Foglio, spedita dalla Germania e indirizzata a Via Monte Pramaggiore a Roma. Nel plico intimidatorio i carabinieri avrebbero trovato un occhio di pesce. Anche al consolato ucraino di Napoli stato consegnato un pacco contenente occhi di animali.

Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko su Facebook ha scritto. "Dopo l'attacco terroristico in Spagna, le ambasciate in Ungheria, Olanda, Polonia, Croazia, Italia, i consolati generali di Napoli e Cracovia e il consolato di Brno hanno ricevuto pacchi insanguinati", contenenti "occhi di animali".

Inoltre l"'ingresso alla residenza dell'ambasciatore in Vaticano è stato vandalizzato, l'ambasciata in Kazakistan ha ricevuto una segnalazione di un attacco con una mina, poi non confermata" e "l'ambasciata negli Stati Uniti ha ricevuto una lettera con una fotocopia di un articolo critico sull'Ucraina, ma, come la maggior parte delle altre buste, questa lettera è arrivata contemporaneamente ad altre dal territorio di un paese europeo", ha aggiunto Nikolenko. Il Consolato ucraino di Brno è stato chiuso e l'edificio dove è stato recapitato il pacco sospetto è stato isolato.