Ischia, la seconda vittima è una bambina di 7 anni. Il Cdm decreta lo stato di emergenza

Si aggrava il bilancio delle vittime della frana che ha colpito Casamicciola, sull'Isola di Ischia. Dal lavoro di ricerca dei soccorritori casa per casa emerge una seconda vittima. Il corpo senza vita di una bambina di sette anni è stato recuperato al di sotto di un letto in una delle case della strada di Casamicciola Terme travolta dalla frana. Il prefetto di Napoli, dopo la riunione delle 18, certificherà il bilancio che prima includeva come unica vittima Eleonora Sirabella, 31 anni, originaria del comune ischitano di Lacco Ameno e che risiedeva a Casamicciola. lI marito, Salvatore Impagliazzo, è ancora disperso.

Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco, al Tg2 ha confermato il ritrovamento della piccola vittima e ha spiegato che l'attività di ricerca continua sia a monte, dove le case sono state travolte dal fango, sia nel mare dove i sommozzatori stanno ispezionando anche le auto che si sono inabissate, travolte dalla furia della frana. I dispersi sono al momento dieci.

Contemporaneamente a Roma, il Consiglio dei ministri - riunitosi oggi a palazzo Chigi- su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza. Lo si legge nel comunicato di Palazzo Chigi. Per l’attuazione dei primi interventi urgenti, di soccorso e assistenza alla popolazione e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, sono stati stanziati 2 milioni di euro dal Fondo per le emergenze nazionali. All’esito degli approfondimenti saranno valutati ulteriori stanziamenti.

Il Consiglio dei ministri annuncia inoltre che entro l’anno sarà approvato il "Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico", e che i ministri competenti effettueranno una attenta ricognizione delle risorse finanziarie già esistenti per fronteggiare l’emergenza idrogeologica nazionale. Inoltre il Cdm proporrà al Capo della Protezione Civile, quale Commissario a Ischia, Simonetta Calcaterra, attuale Commissario straordinario del Comune di Casamicciola. Nel corso della riunione, Meloni ha rinnovato i sentimenti di vicinanza alle persone colpite e a tutta la comunità di Ischia ed espresso profonda gratitudine alle forze impegnate nei soccorsi.