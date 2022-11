Frana Ischia, chi sono gli 11 dispersi. Corsa contro il tempo per i soccorsi

27 novembre 2022 a

È una corsa contro il tempo quella dei soccorritori che a Ischia stanno cercando i dispersi della frana che ha investito Casamicciola, all'alba di ieri. Undici persone mancano all'appello. Tra queste, ha riferito il prefetto di Napoli Claudio Palomba, ci sono due famiglie con bambini, di cui una coppia con tre figli di Rarone, e un'immigrata bulgara da pochi giorni divenuta cittadina italiana. Una la vittima accertata, Eleonora Sirabella, 31 anni, originaria del comune ischitano di Lacco Ameno e che risiedeva a Casamicciola. l marito, Salvatore Impagliazzo, è ancora disperso. Abitavano nella zona di Rarone, nella parte alta di Casamicciola, dove la frana si è abbattuta con maggiore forza: la loro casa è stata travolta dal fango, e il corpo di Eleonora è stato trovato ieri pomeriggio in piazza Maio. I feriti sono quattro, di cui uno in maniera grave e ricoverato al Cardarelli di Napoli.

Il prefetto di Napoli Claudio Palomba nel punto stampa in Prefettura ha aggiornato sulla situazione in corso a Casamicciola. "Il tempo oggi - spiega - ci aiuta di più e quindi si sono messe in moto tutta una serie di ulteriori attività anche di identificazione degli edifici, di rilevazione dei contatori, alla riunione era presente anche il direttore Enel, in modo da verificare eventuali edifici dove non c’è più corrente".

Gli sfollati complessivamente dovrebbero essere 167 tutti hanno avuto un alloggio: la gran parte in albergo e qualcuno in sistemazioni autonome. "I feriti - puntualizza il prefetto in riferimento anche alle cifre sbagliate circolate nelle ultime ore - sono complessivamente quattro, di cui uno in condizioni più gravi trasportato al Cardarelli. Le abitazioni coinvolte al momento dovrebbero essere 15". All’opera c’è uno "sforzo collettivo" supportato dall’ausilio di mezzi e strumenti di vario tipo, "anche estremamente attuali e moderne". "Con un tempo migliore, oggi verranno intensificate le attività e speriamo - conclude Palomba - anche di avere buone notizie sui dispersi". Il prossimo aggiornamento della prefettura di Napoli sarà alle 18.