In Onda, Borrelli gela Concita De Gregorio e Parenzo: "Frana a Ischia? Lo dovete sapere"

"Le case non è che si costruiscono da un momento all'altro perché non ci sono controlli?". A domandarlo ai suoi ospiti è Concita De Gregorio, nel corso della puntata di "In Onda", sabato 26 novembre. Sullo schermo della trasmissione di LA7 scorrono le immagini devastanti della frana di Ischia che ha sommerso di fango e detriti il comune di Casamicciola: una donna morta, 15 dispersi, 13 feriti è il bilancio di una scena già vista. Di quelli che tutti sanno ormai essere una tragedia annunciata. Ma di chi è la colpa? Per Francesco Emilio Borrelli, parlamentare dei Verdi, non è solo del maltempo killer. "A prescindere da tutto c'è la solidarietà e la fratellanza. Ma quello che dobbiamo dirci con onestà intellettuale è non può convivere la speculazione con la sicurezza: non possiamo nasconderlo ai cittadini, non esistono territori sicuri se non si investe nella sicurezza. Ischia è stata più volte oggetto di roghi in estate per costruire lì nuove abitazioni: sapete cosa significa levare dalle montagne gli alberi? Vorremmo avere la tranquillità di fare quello che ci pare senza che la natura o che l'ecosistema si ribelli. Non è possibile".

Interviene anche Parenzo e ribadisce le frasi del geologo Antonello Fiore che qualche ora prima della trasmissione, dopo la tragedia aveva dichiarato a Fanpage: "Se una zona non si può più sanare non c'è scelta, bisogna spostarsi". "Mi si stringe lo stomaco di fronte a queste scene che ho già visto e già vissuto" ribatte Borrelli. "Non può convivere la devastazione dell'ambiente con la sicurezza”.