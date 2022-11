Ischia, il premier Meloni: "Governo pronto a fare la sua parte". E allerta i ministri

26 novembre 2022 a

Il fiume di fango che travolge il comune di Casamicciola, sul versante nord di Ischia, pone il governo di fronte alla prima emergenza climatica dal suo insediamento.

Negli stessi minuti in cui decine di soccorritori sono al lavoro per individuare i dispersi e aiutare gli sfollati, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interviene in video collegamento con la prefettura di Napoli seguendo da vicino l'evoluzione degli eventi. "Grazie per la risposta straordinaria che date alle tante emergenze del nostro Paese, siete una eccellenza a livello internazionale", dice nel corso della riunione con il comitato operativo del centro di coordinamento soccorsi. E il primo ministro non vuol farsi trovare impreparata e preallerta i ministri per una eventuale riunione del Cdm "in qualsiasi momento" anche stasera "se necessario" per far fronte all'emergenza dopo il nubifragio. Il governo, dunque, "è pronto a fare la sua parte", assicura Meloni. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - in una telefonata con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - fa sentire la sua "vicinanza" alla popolazione ed esprime la riconoscenza del Paese per il lavoro dei soccorritori.

A ribadire il sostegno alla popolazione colpita e l'impegno del governo affinchè si proceda al più presto nel fronteggiare l'emergenza è anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che intervenendo in conferenza stampa alla prefettura di Napoli testimonia l'attenzione dell'esecutivo nei confronti di un territorio già colpito in passato da altri eventi devastanti: “Faremo tutto ciò che serve a questo territorio già ferito dopo il terremoto di qualche anno fa - osserva -. Siamo pronti a riunirci per dare risposte alla gente per questa nuova ferita". E di fronte alla tragedia viene annullata l'opera inaugurale del teatro San Carlo di Napoli, con la rappresentazione del "Don Carlo", che salta in segno di rispetto per la popolazione colpita mentre il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, segue in Prefettura le operazioni di soccorso.

Intanto cresce lo sgomento dei rappresentanti politici e istituzionali di fronte alle immagini che arrivano da Ischia, insieme all'apprensione per quanti mancano ancora all'appello. "L'unica preoccupazione in queste ore è la sorte dei dispersi – dice il ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare, Nello Musumeci -, la sistemazione temporanea degli sfollati e la tutela degli abitanti delle zone più vulnerabili".

Dal presidente del Senato Ignazio La Russa, al ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli tutti concordano sulla necessità di adeguare il sistema infrastrutturale del Paese ad un'epoca in cui i cambiamenti climatici rischiano di coglierlo impreparato e metterlo di fronte a nuove tragedie. Netto il titolare del Mit, Matteo Salvini: "Mettere in sicurezza l'Italia, da nord a sud, sarà quello su cui tutti dovremo lavorare giorno e notte". Il segretario leghista, tuttavia, incappa in un 'difetto di comunicazione' con le autorità sul campo nell'isola. "Ci sono otto morti accertati”, annuncia da Milano nel corso dell'inaugurazione di una nuova linea della Metro. Notizia che costringe prima le forze dell'ordine e poi il titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, a corregge.