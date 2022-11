In Onda, Gomez: "È la solita ipocrisia". E Concita De Gregorio sbotta

26 novembre 2022 a

Il fiume di fango che travolge il comune di Casamicciola, sul versante nord di Ischia è al centro di In Onda, sabato 26 novembre. Il governo Meloni deve affrontare la prima emergenza climatica dal suo insediamento. Tra gli ospiti in studio dei conduttori Concita De Gregorio e David Parenzo c'è anche il direttore de ilfattoquotidiano.it, Peter Gomez. "Stiamo facendo sempre la solita trasmissione" esordisce il giornalista. "E non per colpa di Parenzo o De Gregorio, ma è quella che gronda di ipocrisia rispetto a tragedie che continuano a ripetersi e per le quali non sarà fatto niente, inutile che raccontiamo bugie ai telespettatori. In una regione come la Campania, dove il 54 per cento degli edifici è abusivo, nessuno interviene perché ci vogliono talmente tanti soldi ce nessuno li avrà mai". In studio cala il gelo per un istante dopo le parole del direttore poi la conduttrice prende la parola e sbotta: "Non è una buona ragione per smettere di dirlo" sottolinea ricordando la disgraziata Casamicciola e il racconto della nonna. "Nel mio caso prevalgono rinnovata desolazione e sconforto proprio perché lo ripetiamo da tanti anni".