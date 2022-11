Renato Balestra è morto a Roma. Addio allo stilista, aveva 98 anni

26 novembre 2022 a

È morto a Roma lo stilista Renato Balestra, scomparso a 98 anni di età. Ad annunciare la dipartita del creatore dell’omonimo marchio di alta moda sono state le figlie Fabiana e Federica, assieme alla nipote Sofia alle quali andrà la gestione del marchio. I funerali di Balestra si terranno martedì 29 novembre nella chiesa di Santa Maria del Popolo, sempre nella Capitale. Nel 2009 Balestra era stato insignito del titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra gli ultimi lavori si ricorda quello del 2019, dove, oltre ai costumi, disegnò la scenografia per il Lago dei Cigni di Tchaikovsky per il Teatro dell’Opera di Belgrado.

Nel 2013 la sua visione lo porta a lanciare con AltaRoma un progetto speciale per le nuove generazioni di designer: 'Be Blu Be Balestra', un concorso per giovani talenti che reinterpretano l’iconico ’Blu Balestra' sotto la sua guida. Nel 2018 AltaRoma gli rende omaggio con un evento unico: oltre 100 dei suoi abiti d’archivio sfilano a Cinecittà, davanti a un pubblico di 2.500 persone.