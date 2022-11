Violenza sulle donne, Palazzo Chigi si illumina di rosso: l'omaggio del Governo Meloni

24 novembre 2022 a

Palazzo Chigi si colora di rosso. In occasione della Giornata internazionale del 25 novembre, alle 19.20, la facciata della sede del Governo è stata illuminata dai riflettori che, oltre a proiettare il colore simbolo della lotta alla violenza di genere, ha mostrato i nomi di 104 donne vittime di episodi di odio e violenza quest'anno. Al momento dell'accensione tutti i componenti dell'esecutivo, concluso il Consiglio dei ministri, si è riunito interamente in piazza Colonna, Giorgia Meloni in testa, per testimoniare la vicinanza alle vittime di femminicidio.

A tre anni dall'approvazione della normativa nota come "codice rosso" che, in analogia con i codici d'accesso ospedalieri, ha introdotto nuovi reati, procedure e corsie prioritarie per i casi di violenza di genere, i numeri dei primi 9 mesi del 2022 li ha elaborati il Ministero dell'Interno: calano i femminicidi (82, -9%) ma cambia la composizione degli autori (scendono i partner, aumentano genitori, figli e parenti); stalking e atti persecutori a -17% sul 2021, maltrattamenti -8%. I cosiddetti "reati spia" di nuova introduzione - e che in quanto tali sono registrati solo dal 9 agosto 2019 - offrono un quadro più variegato: giù la costrizione al matrimonio (9 casi, -53%) e il 'revenge porn' (871 casi, -20%).

Su le violazioni di misure come il divieto di avvicinamento (1.824, +12%) e deformazioni permanenti del viso mediante lesioni (74, +17%) ricordando che il reato introdotto sulla scorta dei casi di "acido" è commesso nel 91% dei casi da uomini ma le donne vittime sono il 24%. In controtendenza rispetto a trend "positivi" le violenze sessuali: 4.416 (+9%), vittime donne nel 92% dei casi di cui 27% minorenni e il 77% italiane.

(foto e video Vito Nobile)