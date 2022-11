Papa Francesco "sofferente". Spunta l'audio choc del cardinale Becciu. La registrazione segreta

24 novembre 2022 a

Il cardinale Angelo Becciu ha registrato di nascosto Papa Francesco malato e dolorante. Lo scoop è dell’agenzia di stampa Adnkronos, firmata da Silvia Mancinelli. Il prelato, in una telefonata del 24 luglio 2021, durata 5 minuti e 37 secondi, avrebbe carpito la buona fede di Bergoglio incidendo una conversazione in cui gli chiedeva aiuto. L’audio risale a dieci giorni dopo le dimissioni del Papa dall'ospedale dove aveva subito una complessa operazione al colon e ora il file è allegato a un'informativa della Guardia di Finanza di Oristano.

“La registrazione - scrive Mancinelli - è un file generato alle 14.25.555 del 24/07/2021 da un dispositivo geolocalizzato in piazza del Sant'Uffizio, ed è stato rintracciato dalla Gdf, nell'ambito di un'inchiesta della procura di Sassari sulla Caritas di Ozieri, su due telefoni e un tablet appartenenti a una degli indagati, Maria Luisa Zambrano, amica di famiglia dei Becciu. La voce della Zambrano, che, secondo quanto si legge avrebbe svolto "un ruolo attivo nella realizzazione delle operazioni di registrazione", si sente anche sulla traccia, pochi minuti prima dell'inizio della conversazione tra il Papa, chiaramente sofferente per i postumi dell'intervento, e Becciu, avvenuta verosimilmente tra due telefoni di rete fissa. A un certo punto si sente anche una voce maschile in sottofondo, che sembra affermare: Mi faccia sentire”.

Dalla trascrizione dell’AdnKronos, si legge che Becciu esorta il Santo Padre a confermare che lo aveva autorizzato a pagare per liberare una suora in mano ai terroristi, mentre il Papa ha una voce molto sofferente per l’intervento chirurgico, conferma che la riabilitazione sarà lunga e promette che valuterà la richiesta. Il cardinale Angelo Becciu è indagato, insieme ad altre persone, per associazione a delinquere dal promotore di giustizia vaticano Alessandro Diddi parallelamente al processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato.