Soumahoro, suocera "indagata per malversazione". E lui torna in tv

Marie Therese Mukamitsindo, la suocera Aboubakar Soumahoro, è indagata dalla procura di Latina in relazione alla gestione di due cooperative che si occupano di migranti nella provincia pontina. L’ipotesi di reato nel fascicolo è di malversazione, riporta Adnkronos che ha dato la notizia. L'inchiesta non coinvolge il deputato, eletto con l'alleanza Sinistra Italiana-Verdi Europei, ma il caso come prevedibile è anche e soprattutto politico.

"Siamo grati all’autorità giudiziaria per il lavoro l’importante che sta facendo. Evidenziare forme di sfruttamento nei confronti dei migranti è un fatto estremamente importante e ci rasserena che lo Stato è in grado di intervenire", ha detto all’agenzia Dire il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra, Angelo Bonelli. "Noi però facciamo politica, quindi abbiamo chiesto un incontro con Soumahoro che avverrà nel tardo pomeriggio in cui chiederemo il suo punto di vista, e insieme a lui valuteremo le decisioni politiche da prendere" ha spiegato.

Il sindacalista dagli "stivali sporchi di fango" domani sera sarà ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, per dire ancora una volta la sua versione della vicenda al centro dell'inchiesta dalla procura di Latina sulle cooperative Karibu e Consorzio Aid, nella cui gestione sarebbero coinvolte la compagna e la suocera del Deputato. Soumahoro sarà in studio per un faccia a faccia in diretta con Formigli dopo il video on cui in lacrime denunciava "mi volete morto?" e i sospetti sul tempismo della vicenda sollevati nel corso di In Onda, il programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo sempre su La7.