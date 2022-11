Pecore in cerchio, il video choc: "Segno dell'Apocalisse". Sconcerto tra gli scienziati

19 novembre 2022 a

Non fanno altro che camminare in cerchio da dodici giorni. Il video delle pecore che girano in tondo è diventato virale sui social fino a scatenare il dubbio più inquietante: sarebbe il dell'Apocalisse imminente? Ad esserne convinto è l'utente che ha pubblicato su Twitter il video choc del gregge nella città di Baotou, in Mongolia.

Era lo scorso 4 novembre e per dodici giorni interi, centinaia di pecore hanno marciato in un cerchio perfetto, senza alcuna ragione apparente. Il filmato finito sul web ha scatenato gli utenti. Il mondo della scienza ha avanzato alcune ipotesi sul perché di questo inquietante e inspiegabile fenomeno, ma non c'è ancora una spiegazione certa.